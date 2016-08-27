社會最弱勢的人是誰？謝金河這麼說

財訊雜誌社長謝金河。(資料照片，洪錫龍攝）

李登輝基金會今、明兩天舉辦「人民直選總統暨台灣民主發展二十週年」研討會，財訊雜誌社長謝金河在會中指出，謝金河也說，現在全社會最弱勢的人是那些老闆，民進黨完全執政後，帶給台灣的核心價值到底在哪裡，台灣如果面對大陸競爭、並限縮陸客後，還拿刀子往自己肚子一砍，那台灣絕對沒有明天。

此外，謝金河表示，「我們行政院長是財經專家，他的財經團隊都是他的同學，所以他絕對有責任」，若繼續這樣，要小心，民眾對新政府是有期待，若新政府帶給台灣是一獗不振，下次縣市長、立委選舉席次會大幅滑落，會牽動未來政治版圖，蔡總統要深思。

謝金河今天在「經濟前瞻及財稅改革」議題擔任主持人，發表人則是穩懋半導體董事長陳進財、福邦證券董事黃顯華。謝金河說，民進黨執政後，社會普遍感覺到要走上街頭，「因為只要敢吵敢鬧的，蔡總統一定會讓步」。就像華航之前的罷工、勞資協商結果，大大增加華航成本，未來油價一漲，華航一定倒，而華航如果常常突發性停飛，大家還會跟華航打交道嗎？這都是政府將來的負擔。

他接著說，國道收費員抗爭也是，雖然說終於解決，但補償金一人可以拿到814萬。所以這給大家一個啟示，只要走上街頭會吵就可以了。

謝金河認為，現在全社會最弱勢的人是那些老闆，勞資爭議中原本的「例」跟「休」，如果一周二例那是不能上班的，不知誰把台灣勞資雙方的彈性變成僵固性。民進黨完全執政後，帶給台灣的核心價值到底在哪裡，台灣如果面對大陸競爭、並限縮陸客後，還拿刀子往自己肚子一砍，那台灣絕對沒有明天。

(中時)