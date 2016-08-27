竹市環保公園大清潔 呵護城市綠肺

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為營造優質空氣品質淨化區的休閒遊憩環境，新竹市環保局在湳雅環保公園辦理清潔活動，大伙兒挽袖發揮螞蟻雄兵精神，短短時間就讓公園徹底變乾淨。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 105年8月27日

為營造優質空氣品質淨化區的休閒遊憩環境，新竹市環保局在湳雅環保公園辦理清潔活動，大伙兒挽袖發揮螞蟻雄兵精神，短短時間就讓公園徹底變乾淨。

市長林智堅表示，湳雅環保公園位居鬧區，默默擔負淨化城市穢氣的重要功能，堪稱城市綠肺、隱藏版的城市英雄，更感謝社區志義工及企業員工挽袖做環保，藉此拋磚引玉呼籲全民重視環保公園環境清潔維護之重要性。

林智堅說，新竹市目前有5處空氣品質淨化區，占地0.68公頃的「湳雅環保公園空氣品質淨化區」，原為廢耕農地，經由植栽綠化改造後，於民國86年設立為空氣品質淨化區。

他說，湳雅環保公園喬木數量由民國86年的51株成長至今為258株，扮演新竹市二氧化碳減量的重要角色，堪為「城市綠肺」。

竹市環保局長江盛任表示，「空氣品質淨化區」係指任何地區以種植植物綠化為主，或設置其他相關的簡易設施，並藉由植物的生理特性，包括二氧化碳的封存並釋出氧、吸附大氣中揮發性有機物、減少塵埃與懸浮微粒、改變空氣中之溼度和溫度等方式，來淨化空氣中對人體有所危害的污染物質。

江盛任表示，透過淨化區之設置，除了可以改善空氣品質、節能減碳、優化居住環境等維護民眾健康福祉之外，更可達到提供民眾休閒遊憩、生態環境教育及促進資源永續利用等目的。

江盛任說，由於空品淨化區屬於開放式空間，其設立與維護等實屬不易，且有賴維護管理單位及使用民眾之共同支持與愛護，才能長久維持空品區之整潔環境與舒適之使用空間。1050827

(中央社)