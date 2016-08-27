機捷拚通車 班距拉長尖峰12分離峰15分

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機場捷運調查委員會今天召開總結會議記者會，確認系統安全與穩定問題已掌握並排除，建議應朝通車方向積極推動。

因車速及行車時間未達標，初期班距也必須拉長，依合約是10分鐘，現在確認通車初期將是拉長為尖峰12分鐘、離峰15分鐘。

機場捷運通車時間跳票6次，除行車時間無法達合約標準，加上各項工程引發的疑慮，導致機捷主辦單位高鐵局，與營運單位桃園機場捷運公司，對通車條件有不同看法。

先前發生的機捷安全疑慮，包括列車滑行、緊急煞車次數多、訊號異常軌道誤佔據、鋼軌墊片斷裂等。

交通部長賀陳旦上台後，成立監理調查委員會，由學者專家協助檢視問題並提出建議。

機捷監理調查委員會7月4日召開起始會議，今天上午召開總結會議，下午舉行記者會。

委員會召集人江耀宗說，包括土建類、機電類設備異常部分，已充分掌握並排除系統安全與穩定問題；在營運方面，已協調桃園捷運公司配合班表演練、完成全線接管進駐、確認初期營運表，並展開穩定性測試及模擬演練。

江耀宗表示，委員會經過多次會議及分組討論，並與承商丸紅公司、高鐵局及桃捷公司充分交換意見，配合現場勘察與查訪後，確認機電系統穩定性逐漸提升，高鐵局與桃捷公司也展現合作契機。

江耀宗說，基於公共利益考量，委員會建議機場捷運應朝通車方向積極推動，後續應採務實與彈性作法，在獨立的安全驗證程序後，再通過履勘業要點的7天穩定性測試，桃捷公司續進行班表演練，讓系統穩定性更提升。1050827

(中央社)