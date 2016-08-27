動畫影展前導活動 認識動畫的15堂課接力開課

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「認識動畫的15堂課」接力開課，還將小朋友圖片錄製拍攝拍成一部精彩的小動畫！（陳世宗翻攝）

第2屆台中國際動畫影展預計在10月開跑，為讓更多民眾了解動畫，新聞局舉辦「台中動畫派-認識動畫的15堂課」，透過講座與賞析，讓小朋友認識動畫。昨日邀請知名專業動畫師林森及插畫藝術家游尊鈞指導，用紙偶定位逐格動畫製作方式，將小朋友圖片錄製拍攝拍成一部精彩的小動畫！

新聞局長卓冠廷說，「台中動畫派-認識動畫的15堂課」已進行到第11堂課，28日在國立公共資訊圖書館繼續接力開講，邀請台灣動畫界新秀詹凱勛、陳威元導演與大家聊動畫；兩位導演作品「扭蛋叩嘍叩嘍」在去年台中國際動畫影展拿下評審團特別獎。

今年再以風格各異的「他奶奶的一天」與「水巨人」作品分別入圍今年度台中國際動畫影展；去年詹凱勛導演也以「PAPAPA」作品入圍安錫國際動畫影展觀摩單元，動畫實力堅強。

卓冠廷指出，後續場次還規畫第2屆台中國際動畫影展入圍短片講座、壓軸特映台灣首映入圍奧斯卡金像獎的比利時動畫片「song of the sea」(海洋幻想曲) 及日本動畫名導細田守執導「怪物的孩子」動畫；雖各場次網路報名已額滿，但活動現場仍有許多民眾會熱情詢問活動內容，現場將再開放50位補位。

新聞局強調，眾所矚目的第二屆台中國際動畫影展，10月13日至21日將於台中老虎城威秀影城隆重登場！本屆邀請25個國家、近200部影片；另還邀請國內外重量級動畫創作者，進行包含選片指南、動畫論壇、影人面對面等周邊活動，喜愛動畫的朋友，可上網搜尋關鍵字「TIAF」或加入官方粉絲頁。

(中時)