陸過期藥回收再生 流入鄉村販賣

中國大陸一年過期藥品約1.5萬噸。有一些專門回收藥品的人活躍在城鄉之間，從城市低價回收，然後到農村高價賣出，形成回收、販賣「一條龍」。

人民日報報導，大陸約有7成家庭備有藥箱，但大多數家庭沒有定期清理的習慣。全大陸一年過期藥品約1.5萬噸，如果用5噸的大卡車來運，至少需要3000輛。

過期藥也因此有了「市場」。中國藥學會醫院藥學專業委員會用藥安全專家組顧問張曉樂表示，過期藥販會收購患者未使用完的藥品，甚至收購高價值藥品的外包裝，製售假藥。

報導說，城市回收藥品在農村的流向主要有：直接賣給地處偏僻、進藥不便的農村私人診所；在集散地加工處理，將過期藥換上新包裝，打上新批號，轉賣給當地小藥店。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司副總經理張春波說，藥品長期存放在乾燥的地方會脫水；存放在潮濕的地方，藥品會吸潮。此外，沖劑、蜜丸等加入賦型劑的藥品，在一定溫度下會發生霉變，滋生細菌，而這種霉變靠肉眼難以辨識，對健康造成很大危害。

回收過期藥品的藥販子經常活躍在各大醫院門口，而正規藥品回收點卻鮮為人知。

以南京市為例，南京市食藥監局在全市設立了近200家「過期藥品回收點」，但據南京航空航太大學的學生調研，82.11%的市民不知道有過期藥品回收點，而部分知道的市民卻覺得去指定藥店送交過期藥很麻煩。1050827

(中央社)