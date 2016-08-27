節目嗆周玉蔻被告 黃光芹敗訴判賠40萬

黃光芹去年在節目與周玉蔻互嗆。(取自YouTube)

黃光芹一度將敗訴聲明刪去，直到今日在又PO出。(取自黃光芹臉書)

名嘴黃光芹去年在政論節目《新聞面對面》與周玉蔻針鋒相對，痛批周玉蔻是「政治打手」、「政治變色龍」、「做假新聞去騙通告」，讓周玉蔻不滿遭人身攻擊開告，而黃光芹昨晚在臉書稱與周玉蔻官司敗訴判賠40萬，並發表聲明：「我將不捲旗、不繳械、不流竄、不投降，將繼續奮戰到底。」

黃光芹去年5月在政論節目與周玉蔻撕破臉，兩人在節目中為柯文哲市府顧問洪智坤公文外洩案吵得不可開交，讓旁邊來賓都看傻眼，黃光芹批周玉蔻「我一點都不忌妒政治打手；我一點都不忌妒政治變色龍；我更不忌妒一個資深媒體人，經常去做假新聞去騙通告」

就是這段話，讓周玉蔻氣到要求製作單位別剪掉這段，指黃光芹人身攻擊，事後更在臉書表示會提告公然侮辱罪。

昨晚黃光芹更在臉書透露與周玉蔻官司敗訴，讓她相當意外，並發表4點聲明表示：

1.我將不捲旗、不繳械、不流竄、不投降，繼續奮戰到底。

2.司法或能斷人生死，但不能奪人心志。對於司法無法令真理彰顯，反助長假新聞當道、惡質媒體人橫行，我表達高度遺憾。

3.對於判賠40萬元，我橫眉冷顧，就算是400萬、4000萬，居陋巷，回也不改其志。

4.司法戰輸了，新聞戰不能輸！乾脆把我押起來吧，好將公道還諸天地！

(中時電子報)