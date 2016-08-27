《大話》導演挺周星馳專情 說漏20年前想娶「她」

劉鎮偉爆料周星馳當年有想娶的女友。（圖／取自新浪微博）

周星馳（星爺）主演的《大話西遊之月光寶盒》1995年上映，之後還有《西遊記大結局之仙履奇緣》，成為西遊記系列電影的經典，該片導演劉鎮偉最近接受專訪時，談及昔日搭檔周星馳，他忍不住脫口替對方平反花心傳聞，更爆料周星馳當年曾想定下來，「想跟這個女孩子結婚！」而這女孩疑是「紫霞仙子」朱茵。

劉鎮偉最近邀韓庚、唐嫣接演《大話西遊3》，以傳承經典故事，當年戲外曾傳出朱茵、莫文蔚因受不了周星馳花心，才提出分手，據《騰訊娛樂》報導，劉鎮偉近日聊及此事，爆料20多年前的一個晚上，他與星爺在飯店房間聊天，沒想到周星馳忽然開口想結婚，讓劉鎮偉大驚問：「你這麼愛自己，居然想結婚？」周星馳則說，因為很愛這個女生，所以動心了，嚮往跟對方組成家庭。

劉鎮偉說到這裡，還跟記者「噓」了一下，閉口不談該女真實身分，但下一秒他又說，周星馳和女友最後並未走入禮堂，分手後星爺雖然也很難過，還是會跑來跟劉鎮偉說：「以後可不可以多給朱茵演戲的機會？」答案似乎呼之欲出，不過也有粉絲質疑劉鎮偉炒作，好奇爆料真實性，而周星馳、朱茵暫未回應。

(中時電子報)