林全視察屏東 盼推有機農業達1萬公頃

行政院長林全今天視察屏東縣公設海豐有機集團栽培區，實地瞭解有機蔬菜的生產與管理運作情形。林全表示，將加強推動有機農業，期待明年底達到全台1萬公頃。

林全參觀育苗、播種、插秧到收成過程，瞭解有機蔬菜栽種情形。他表示，將推廣學童營養午餐提供有機食材，保障農民生活，期待台灣的農業改頭換面及屏東的有機農業更有規模，同時，也希望綠能發展更有成果。

林全表示，台灣新農業是總統蔡英文所提五加二新興產業非常重要的一環，台灣必須讓農業升級，使農業有更多活力引進，其中包含土地、年輕人回流及資金等問題，政府均已規劃，協助新農業發展。

他指出，目前全台灣的有機農業驗證耕作面積約6600公頃，期待明年底經驗證的有機農業耕作面積達1萬公頃。同時，也希望藉由有機農業栽種面積增加，讓有機農業市場價值提升，針對相關通路也會加以檢視。

林全肯定屏東縣推動校園營養午餐採用有機食材，是很好的示範，屏東縣長潘孟安創造有機農業的供給與需求，讓屏東縣學童1星期至少有1天食用有機食材，目前國內已有11個縣市同步推廣，對於有機農業發展建立良好基礎，希望此一作法能持續推廣。

他也表示，綠能發電是未來五加二新興產業非常重要的產業，屏東擁有非常好的資源，農委會已提出完善規劃及進程，期待能陸續展開。此外，沼氣發電過去收購價格偏低，政府已要求經濟部能源局在計算時充分反映成本，這部分初步已達共識，希望沼氣發電能夠很快進入市場。1050827

(中央社)