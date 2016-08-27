江蘇設大數據產業基地

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新華社今（27）日報導，中國大陸江蘇省首個「部、省、市」共建的國家級大數據產業基地正式簽約，地點位於該省鹽城市，以建成千億人民幣等級的產業群集為目標。2020年前，該基地計劃培育、引進大數據相關企業500家，產值達500億元人民幣（下同），帶動相關產業規模逾3,000億元。

(工商)