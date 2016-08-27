江蘇設大數據產業基地 2016年08月27日 16:47 工商 賴昭男 小字型 中字型 大字型 點閱115 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 新華社今（27）日報導，中國大陸江蘇省首個「部、省、市」共建的國家級大數據產業基地正式簽約，地點位於該省鹽城市，以建成千億人民幣等級的產業群集為目標。2020年前，該基地計劃培育、引進大數據相關企業500家，產值達500億元人民幣（下同），帶動相關產業規模逾3,000億元。(工商) 關鍵字：產業、基地、數據、人民幣、等級 點閱115 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：阿里20億人幣收購香港彩票公司亞博科技 上一則：鐵釘藏鼻中30年全生鏽 男眼角流膿竟不知 相關新聞 人民幣匯率期貨暨選擇權專家觀點－人民幣降幅大增 買進買權因應 文字 人民幣匯率期貨暨選擇權專家觀點－深港通就緒 長線有利人民幣走勢 文字 台灣顯示器產業聯合總會副理事長 梁茂生：整合終端需求 帶動產業再升級 圖片 人民幣匯率期貨暨選擇權專家觀點－靜待葉倫演說 人民幣區間震盪 文字 胡海鷗專欄－人民幣匯率將長期緩步下行 文字 發表意見(0)