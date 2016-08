印度最高院探討伊斯蘭教歧視女性律法

伊斯蘭教律法允許男人對妻子說3次想離婚,就可直接離婚,印度一些穆斯林婦女就此向最高法院提出違憲訴願,最高院正徵詢意見,處理這個可能引爆宗教紛爭的燙手山芋。

根據伊斯蘭教的律法,只要丈夫對妻子說3次「talaq」(我要離婚),離婚程序就告完成,被休掉的妻子必須馬上離開丈夫家庭,但往往生計發生困難。

因此,一些印度的穆斯林婦女質疑、挑戰這項律法的合法性,並向最高法院提出訴願。

「今日郵報」(Mail Today)今天報導,最高法院昨天又接到住在西孟加拉的穆斯林婦女對上述律法提出違憲訴願,因為這名穆斯林婦女接到在杜拜工作的丈夫來電說3次「talaq」,把她休掉。

印度最高法院去年就因一些印度穆斯林婦女提出訴願,開始針對伊斯蘭教一些歧視女性的律法,包括允許一夫多妻、丈夫說3次「talaq」就可以休妻等律法進行研究。

事實上,這種說3次「talaq」,離婚即可生效的律法,在沙烏地阿拉伯、巴基斯坦、孟加拉等超過20個穆斯林國家已經被禁止,但印度穆斯林社群仍然依循。

印度最高法院首席大法官泰克(TS Thakur)率領的法律研議小組已經向婦女和兒童發展部(Ministry of Women and Child Development)、法務部(Ministry of Law & Justice)和少數族群事務部(Ministry of Minority Affairs)等相關部會發函,探討穆斯林婦女上述相關訴願。

對於伊斯蘭教法一些歧視婦女的律法,長期以來困擾著印度穆斯林婦女,但印度最高院要如何採行適當方式,既能依照印度憲法保障婦女權利,又能不引發宗教爭議,將有待觀察。1050827

(中央社)