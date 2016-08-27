下大雨啦！ 北北基11縣市大雨特報 2016年08月27日 16:13 中時 王家禕 小字型 中字型 大字型 點閱815 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 氣象局下午對台北市、新北市等11縣市發布大雨特報。（圖片來源：氣象局） 對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局下午對台北市、新北市、基隆市、桃園市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。氣象局表示，今（27）日大臺北地區、桃園市、南投縣及雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。(中時) 關鍵字：大雨、桃園市、氣象局、地區、南投縣 點閱815 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：席夢思年終慶秘密武器 頂級飯店床墊亮相 上一則：動畫影展前導活動 認識動畫的15堂課接力開課 相關新聞 天氣炎熱高溫35度 中南部注意雷雨 圖片 全台炎熱 颱風獅子山週末恐帶來雨勢 文字 處暑報到 未來幾天白天仍炎熱 文字 警破五星級詐騙帳房 幫派首腦十人落網 文字 台北氣溫上午36度 上看37度 文字 發表意見(0)