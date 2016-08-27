下大雨啦！ 北北基11縣市大雨特報

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氣象局下午對台北市、新北市等11縣市發布大雨特報。（圖片來源：氣象局）

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局下午對台北市、新北市、基隆市、桃園市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。

氣象局表示，今（27）日大臺北地區、桃園市、南投縣及雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

(中時)