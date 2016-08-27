席夢思年終慶秘密武器 頂級飯店床墊亮相

加拿大席夢思業務副總Eric Besner表示，全球20大頂級飯店集團，有18家使用席夢思床墊。（馮景青攝）

加拿大卡加利工廠的工人比需經過22道工序，才能製造出一張床墊。（馮景青攝）

席夢思在加拿大卡加利發表星級系列Beautyrest Hotel Star Collection床墊，主打提供使用者頂級飯店的美好睡眠體驗，讓家裡的床像飯店裡般的好睡。星級系列床墊，由該品牌加拿大卡加利工廠為台量身特製，預計9月上市，將成為台灣席夢思今年百貨年終慶的殺手武器，為席夢思在台業績持續成長，提供有力的奧援。

加拿大席夢思業務副總Eric Besner表示，卡加利工廠建立於1912年，為加拿大床墊生產大廠，目前每月約有2萬2000張床墊產能。自1937年起，席夢思成為頂級飯店指定用床，如今全球20大頂級飯店集團企業，有18家使用席夢思床墊，而卡加利正是飯店用床主力供應廠。

星級系列床墊，採用傳奇的「獨立筒袋裝彈簧」，均勻撐托身體各個部位，紓解緊繃肌肉。搭配置於表層的涼感調和泡棉，熱氣透過強化的透氣式涼感系統排出，並引入涼爽空氣。此外，也採用「透氣環繞系統」設計，邊框用泡棉護邊，舒適透氣，以提供飯店旅客高品質的睡眠。

近年來由於亞洲市場不斷的快速拓展，卡加利工廠運用高效率的配送機制，讓消費者無時差享有同品質的頂級家居商品。而為確保每張床墊品質的一致性，該廠慎重對待生產及品管設備，運用「康乃爾測試」以每分鐘140次撞擊，合計10萬次循環測試，確認產品的堅固耐用及外觀造型，保證所有產品所使用的零件材料與產品品質，每張床墊皆可使用長達10年。

(中時)