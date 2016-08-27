百日施政滿意度低 林全：會認真檢討

我要評比

新政府上任百日民調滿意度不理想，行政院長林全今天表示，有注意到民調，會認真檢討，對民眾不滿意的部分會加倍努力。內閣一定會就各界批評進行反省，希望未來能做的更好。

林全今天在屏東縣長潘孟安等人陪同下，視察屏東縣公設海豐有機集團栽培區、永大多元照顧中心及屏東菸廠。

媒體詢問，民調下滑是否與府院政策不同調有關？林全表示，「我倒不認為，也沒有看出來有府院不同調問題」，外界當然可以有不同解讀，行政院會為施政結果負責任。

林全視察有機栽培區後，前往永大多元照顧中心訪視，瞭解屏東縣長照服務、醫療資源與社區整體照顧服務現況。

他表示，「長照十年計畫2.0」是總統蔡英文競選時所提重要政見，需結合社福及醫療資源，培養相關產業人力，政府會充分整合資源積極推動。

林全指出，政府推動長照的作法，希望指定稅收，不能靠公務預算編列，否則無法長期推動。長照財源雖有爭議，但會持續討論，政府除了提高遺贈稅外，也希望增加其他收入。

他表示，社會大眾沒有意願增加稅收原因，是因為尚未看到長照成果，因此，政府今年編列預算，期盼於明年建置幾個標準的長照示範點，讓大家瞭解長照重要性及所提供的服務。

林全也肯定屏東縣政府把閒置的公有拖吊場，改造成屏東永大多元照顧中心，經營非常成功，並獲得良好的評等成績，可說是國內的模範。林全也親自參與「疊杯遊戲」，與長輩互動，並實際試用高齡者體健設施，現場氣氛熱鬧。1050827

(中央社)