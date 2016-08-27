陸部分省市提網約車規範 限制嚴格

中國大陸網約車管理暫行辦法公布即將滿月，部分省市公布網約車管理細則的徵求意見稿，在准入門檻、運營方式上做出嚴格限制，但也引起網約車管理過度嚴格的擔憂。

新華社報導，大陸交通部等部門聯合提出的「網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法」和大陸國務院辦公廳印發的「關於深化改革推進出租汽車行業健康發展的指導意見」公布後，網約車政策的落地細則成為關注焦點。

目前蘭州、濟南等地相繼向社會或計程車司機群體就網約車實施細則徵詢意見，從已經公開的地方徵求意見版本來看，雖各有特點，但對網約車數量、運營標準等均設有嚴格的門檻。

蘭州市城運處負責人表示，蘭州市將嚴格控制網約車發展規模，根據市場需求合理制定網約車投放數量，在准入端對網約車實行合理管控。根據估算，蘭州市留給網約車的數量僅?3000輛左右。

濟南徵求意見的方案，網約車或被限定在B級車以上，而且要噴上專有標識。根據暫行辦法規定，網約車行駛里程達到60萬公里時?制報廢，行駛里程未達到60萬公里但使用年限達到8年時，退出網約車經營。

網約車政策地方徵求意見版引發一些擔憂，有人認為這些醞釀中的細則沒有體現分享經濟的特點，又要回到出租車（計程車）的管控老路。

一些地方網約車主還擔心網約車數量限制引發「炒牌」和尋租行?。南京一家專車公司負責人殷浩表示，拔高網約車運營的車型要求，會造成實際運營中的成本浪費。而地方部門想要對網約車數量、價格進行嚴格管控，是一種政府「越位」的行為，對網約車運營市場的促進發展不利。

大陸國家發改委城市中心綜合交通規劃院院長張國華認為，「市場經濟環境下，城市出行要創新，要有差異化服務。但如何實現差異化，這些不是政府能規定的」。1050827

(中央社)