張學友備戰巡演 首見庾澄慶新婚妻

「歌神」張學友近來為全新巡演練唱及肌肉鍛鍊，今天坦言保持體態自己看會開心點，並笑認昨晚和好友庾澄慶聚餐，第一次見到庾澄慶新婚妻子。

出道32年的張學友推出全新「A CLASSIC TOUR 學友．經典」世界巡迴演唱會，今年10月從中國大陸北京起跑，明年2月在台北小巨蛋開唱。張學友昨天抵台，今天中午在下榻飯店接受平面媒體聯訪聊近況。

談到「哈林」庾澄慶與主播張嘉欣結婚喜訊，張學友說，昨晚有和庾澄慶吃飯，「第一次和嫂夫人見面」，庾澄慶結婚也有跟他說，但沒邀他喝喜酒。

近來已在練唱，張學友表示，「沒有唱得好的，只有練得夠不夠而已」，兩週沒練就會明顯發現唱不上去，以前就常聽到「曲不離口」，從前不覺得，現在是千真萬確，有更深層了解。

55歲的張學友坦言沒特別保養，但有開始做肌肉鍛鍊，最主要是保持體態，自己看會開心一點；是否打算在演唱會秀身材？他笑回該脫的時候都沒脫了，現在脫幹嘛、沒理由。

巡演將挑戰4面舞台，張學友直言唱那麼久了，「隨便做一個，我也不甘心」，寧可多練、多嘗試；自稱「有點賤骨頭，一定要逼下去」，現在不太可能有人逼他，只有自己逼自己，年輕時有些歌怕出狀況，刻意不唱現場，現在不管了，很想唱就練好、放手唱。1050827

(中央社)