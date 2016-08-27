「公民崛起．認識台灣」青年營 關心台灣這塊土地

民進黨中、彰、投、苗黨部，今天於埔里鯉魚潭天水蓮飯店聯合舉辦2016「公民崛起．認識台灣」青年營，吸引年輕朋友一起關心台灣的未來。（陳世宗翻攝）

台灣母親是美麗的福爾摩莎！為關心「生於斯、長於斯」台灣這塊土地，民進黨中、彰、投、苗黨部27日於埔里鯉魚潭天水蓮飯店聯合舉辦2016「公民崛起．認識台灣」青年營；一起探討中台灣的環保、歷史、人權等問題，這是4縣市黨部第一次以「聯合治理」概念舉辦的青年營隊。台中市長林佳龍28日將以野百合學運世代與青年座談。

主辦單位南投縣黨部執行長曾琮愷說，這次活動大家用心策畫，希望和大家建立一個長期合作夥伴關係；首次在南投舉辦營隊，希望能透過公共運動的課程，大家腦力激盪方式來喚醒一起來關心公共議題，也希望有機會翻轉南投，透過兩天一夜的課程競賽，學員們相互交流更認識台灣。

第一堂課由行政院中區辦公室執行長方昇茂擔任引言人，他說很開心年輕學子來參加這個很特別的營隊，第一次在這麼特別的氣氛下參加，這次的課程沒有「黨」這個字，也沒有任何政治色彩，邀請的講師也在公共事務上都非常專業。

方昇茂強調，短期目標希望大家好好開心這兩天一夜的課程，遠大目標是要突破一些政治的障礙，希望中彰投苗透過共同治理的方式能帶動大都會區聯絡，也希望學員這兩天一夜的課程帶著輕鬆愉快的心情學習交朋友。

(中時)