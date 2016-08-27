張學友備戰演唱會 旋風來台會好友哈林

張學友今來台分享「CLASSIC TOUR學友經典世界巡迴演唱會」演唱會籌備心情。 (環球唱片提供)

張學友今旋風來台會媒體。 (環球唱片提供)

「A CLASSIC TOUR」世界巡迴演唱會10月即將起跑，張學友表示，他最近在香港每天練歌、健身、練舞。 (環球唱片提供)

張學友分享「CLASSIC TOUR學友經典世界巡迴演唱會」演唱會籌備心情。(環球唱片提供)

張學友旋風來台兩天一夜，今會媒體暢談10月即將起跑的「A CLASSIC TOUR」世界巡迴演唱會，他表示，最近在香港每天練歌、健身、練舞，已經唱到曲不離口。他被媒體、歌迷封為「歌神」，但開唱前他仍戰戰競競練歌，他說，沒有唱的好不好，只有練的夠不夠，對他而言，唱歌像是去了解一件事情的過程。

他為求自己保持最佳狀態，在港展開一連串肌力訓練，先從腳開始、再練到上半身，雖然健身有成，但他不打算露肌，「我練出什麼，也只供少數人看！」笑說，以前該脫的時候都沒脫，現在也沒理由脫，演唱會造型「還好，我會老實一點」。

他正忙於前置作業，要打造心目中理想的經典演唱會，舞台將會是四面台，選歌方面以經典曲目為主，也會挑戰一些以前不唱的歌曲，兼顧到不同時期的歌迷喜好。

他所屬的環球唱片日前租下台北小巨蛋明年2月7日起連續14天的檔期，但尚未公布場次及門票開賣日期，他昨被問到場次，他表示，體力、場地、歌迷來不來等因素，他都會擔心，基本上他希望唱2、3天可休息一天，如果歌迷希望他多唱，他會盡量多唱。

對於周杰倫「地表最強」巡演至今還沒訂到小巨蛋，羨慕他搶先攻蛋，他笑說：「還沒跟他聯絡，不知道是不是他讓給我。」

張學友和哈林是好朋友，他提早於昨晚來台，跟哈林碰面，哈林帶著新婚妻子張嘉欣同行，他笑說，早就聽哈林說過戀情，但昨是「第一次跟嫂夫人見面」，並虧哈林「沒有邀請我（喝喜酒）」他今和歌迷「友友俱樂部」年度聚會後即返港。

(中時)