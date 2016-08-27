中巴文化中心中山學校慶創校30週年

中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間25日出席中巴文化中心中山學校在巴京兩洋會展中心Anayansi劇院舉辦之創校30週年慶祝晚會。（駐巴拿馬大使館提供）中央社 105年8月27日

中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間25日出席中巴文化中心中山學校假巴京兩洋會展中心Anayansi劇院舉辦之創校30週年慶祝晚會。

中巴文化中心董事長陳中強夫婦暨董事會成員、中山學校校長賈柏耶樂（Oscar Caballero）暨行政團隊及全校師生與學生家長等，共計2800餘人出席，其中巴拿馬省省長皮諾（Rafael Pino Pinto）夫婦並以學生家長名義出席。

晚會在中山學校青年交響樂團精湛的音樂演奏中揭開序幕。

陳中強致詞時表示，本校學子勤奮認真，在各方面均有優異表現，舉凡全國各類競賽獲獎無數，屢代表巴拿馬參加國際競賽為國爭光，另在環保意識上也領先巴國各校，首創在校內安裝千餘片太陽能電板，充分利用潔淨能源，成為巴國首屈一指之綠能校園。

他感謝中華民國政府及全體僑胞長年大力支持該校發展，對建立優質教育環境、傳承豐富中華文化並促進華人社會與巴拿馬人民間文化交流。

劉德立致詞時首先推崇中山學校創辦人陳奉天係卓越之教育家，學校在他宏觀視野與辛勤努力下於1986年竣工落成，時僅115名學生及10位老師，然而經過30年的努力並在其子陳中強優秀領導下，已成為擁有1656名學生及逾100位教師之巴國頂尖學府。

他並強調中華民國政府深知教育是國家發展之重要關鍵，願協助推動此校發展，月初大使館即捐贈校車乙輛，以助師生舉辦校外活動並提升教學品質，另每年均派遣文藻外語大學實習教師與替代役男赴此校協助華語文教學。

劉德立表示，期盼30年後再次共聚一堂歡慶巴國最優秀之教育機構，語畢獲全場如雷掌聲。

晚會活動在一連串精采之管弦樂團、打擊樂隊、合唱團、中華及巴拿馬傳統舞蹈團、二胡演奏及醒獅團等文化表演後落幕，歷時4小時。1050827

(中央社)