120公斤「大豬」偏鄉販毒 被警方查獲

120公斤重的「大豬」，攀爬過隔壁棟民房，意圖從2樓跳下逃跑，仍被新化分局查獲。（黃文博翻攝）

純樸的左鎮鄉間，竟遭毒梟進駐，新化分局聽到販毒風聲，立刻掌握到綽號「大豬」毒品大盤商的落腳處，26日下午前往圍捕時，警方驚見其家中裝了6支監視器，120公斤重的嫌犯還攀爬過隔壁棟民宅，意圖跳落地面逃跑時，被事先埋伏的幹員當場逮捕。

台南市新化分局日前接獲情資，有綽號「大豬」毒梟，自吹是專賣高檔毒品大盤商，持續以海洛因送安非他命為號召，在台南市善化、永康、新化及左鎮區等地區，針對工業區的勞工推銷毒品，還透過勞工介紹，導致吸毒風氣從工廠蔓延至整個社區。

新化分局為此成立專案小組偵辦，經過抽絲剝繭後，確認綽號「大豬」為有多次毒品等前科的男子李保護，而且目前還因恐嚇罪遭到法院通緝。

經警方對「大豬」跟監蒐證後，積極清查其交友情形，得知「大豬」為逃避警方追緝，經常更換通訊聯絡行動電話及交通工具，且交易時間大多於深夜，更特意選在左鎮區菜寮大馬路旁屋內販毒。

新化分局完成蒐證後，26日下午，持搜索票前往李保護落腳處左鎮區菜寮執行搜索，李嫌因在家中加裝6支監視器，當員警破門進入時，他立刻衝上2樓陽台，在外埋伏的警方，也看見120公斤的李嫌，只穿內褲，並不顧性命跳過大約170公分之屋間棟距，迅速逃往鄰棟屋頂。

但員警已在旁守候多時，立刻用鋁梯讓他下樓，並加以逮捕，警方計在屋內查獲海洛因31.4公克、安非他命48.3公克、空氣長槍1枝、販毒不法所得16萬元等贓證物。

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(中時)