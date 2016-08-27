法拉利姐死會！吃掉20歲嫩草經紀人

法拉利姐自爆與20歲經紀人交往中。(取自法拉利姐臉書)

兩人在泰國擦愛火。(取自法拉利姐臉書)

「法拉利姐」張婷婷今(27日)搭上寶可夢風潮，選在抓寶聖地北投公園宣傳新曲「BoBoBo」，還自爆與年僅20歲的經紀人許東華交往中，害羞透露對方有「大岩蛇」。

44歲法拉利姐公開新戀情，據Ettoday報導，她與小22歲的經紀人許東華認識兩年，今年因為在泰國MV擦出火花，還害羞透露對方不僅精力旺盛，還有隻「大岩蛇」，喜孜孜與大家分享和嫩草生米煮成熟飯。

(中時電子報)