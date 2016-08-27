法拉利姐死會！吃掉20歲嫩草經紀人 2016年08月27日 17:02 中時電子報 吳玫穎 小字型 中字型 大字型 點閱1444 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 法拉利姐自爆與20歲經紀人交往中。(取自法拉利姐臉書) 兩人在泰國擦愛火。(取自法拉利姐臉書) 「法拉利姐」張婷婷今(27日)搭上寶可夢風潮，選在抓寶聖地北投公園宣傳新曲「BoBoBo」，還自爆與年僅20歲的經紀人許東華交往中，害羞透露對方有「大岩蛇」。44歲法拉利姐公開新戀情，據Ettoday報導，她與小22歲的經紀人許東華認識兩年，今年因為在泰國MV擦出火花，還害羞透露對方不僅精力旺盛，還有隻「大岩蛇」，喜孜孜與大家分享和嫩草生米煮成熟飯。(中時電子報) 關鍵字：法拉利姐、張婷婷、 法拉利姐戀情、 點閱1444 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：呼籲取消博愛座言論發酵 藤井樹：問題一直在 上一則：張學友備戰演唱會 旋風來台會好友哈林 相關新聞 廣東河源大型商朝墓地已清理35座 文字 被指伴遊 川普辣妻罕見要告每日郵報 文字 型男經紀苛扣傳播妹檯費 還圍毆退貨客人 圖片 日股收跌 終止連2紅 文字 韓演員嚴泰雄被控性侵按摩店女郎 文字 發表意見(0)