機捷唯一原則 鄭文燦：安全穩定速通車

桃園市長鄭文燦今天在「機場捷運監理調查委員會總結會議」記者會中表示，機場捷運經過兩個月的密集檢視，缺失已收斂，唯一原則就是「安全無虞、系統穩定、儘速通車」。

鄭文燦下午前往機場捷運台北車站出席「機場捷運監理調查委員會總結會議」記者會，他提出總結報告的三項進展，第一、安全沒有重大疑慮；第二、穩定性已大幅提升，但仍要繼續提升；第三、驗收不打折扣。

他談到，在就安全上，委員會的調查報告，已確認機場捷運安全性已無重大疑慮，但仍有些許缺失待改善，承包商丸紅公司與所有協力廠商，仍必須負起合約責任，協助交通部高鐵局與桃捷公司將所有缺失改善完成。

在「系統穩定性不斷提升」部分，鄭文燦指出，機場捷運的穩定性已經逐漸改善，目前平均的穩定性已經到達98%，未來要朝向99%的標準邁進，達到目標，才能通車營運，這個標準不會改變。

鄭文燦也強調「驗收不打折扣」，其中模擬演練、通車運轉、完成驗收是三個不同階段，機場捷運的驗收，必須依照履勘作業要點、合約相關規範、大眾捷運法規定，「沒有放低標準、沒有放鬆標準」，負責驗收的高鐵局也會依此標準進行驗收，標準並未改變。

至於班次間隔，他說，機捷系統必須有依合約規範的運載能力，而桃捷公司也以初期旅運需求及規模，實際擬定營運策略，確定發車班距，「安全無虞、系統穩定、儘速通車」是唯一原則。1050827

(中央社)