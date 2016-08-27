兩對手足家扶兒獲獎學金 勇於逐夢

兩對手足家扶兒佳儀和柏宏、雅淳和雅汝，今天獲得南高雄家扶中心頒贈獎學金，4人的共同點都是繁星入學，從小到大在課業上的表現優異，並勇於逐夢。

南高雄家扶中心舉辦「Light Up！夢想啟動」獎學金頒獎典禮，共有561名同學獲獎，這兩對手足也是眾多獲獎的孩子之一。

正走在夢想道路上的4人，升大一的佳儀和升高二的柏宏、升大四的雅淳和升大一的雅汝，這兩對手足特別受矚目。

4名孩子的共同點都是繁星入學，從小到大在課業上的表現優異，多次申請獎學金貼補家用，也感謝家扶中心的一路陪伴。

佳儀和柏宏的父親在外積欠龐大債務，母親不忍孩子活在被討債的陰影中而離婚，從事清潔工作獨力扶養孩子，也順利讓孩子升學。姐弟倆都希望幫辛苦的母親改善家庭經濟。

由母親和外婆辛苦拉拔長大的雅淳和雅汝，相當爭氣，分別就讀大四和大一，兩人從小到大累積的獎狀獎牌有200多面。雅淳也利用時間打工和當志工。

南高雄家扶中心主委林明星表示，頒發獎學金除了肯定這群努力向學的孩子，更期待為孩子種下一個理念，就是「無論你有什麼夢，做了才有用，默默地、努力地做，即使是在角落也會發光，終究會被看見。」1050827

(中央社)