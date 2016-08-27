呼籲取消博愛座言論發酵 藤井樹：問題一直在

藤井樹日前在臉書開炮，直說「博愛座」發明很愚蠢。（圖／本報系資料照）

日前「博愛座」議題鬧得沸沸揚揚，起因於一名糕餅店李姓老闆娘，在臉書開嗆2名北一女生不讓座、更語出驚人直說「可恥」、「該作雞吧」引發輿論撻伐，也使得讓座問題再次被拿出來討論，而作家吳子雲（藤井樹）也在臉書表示博愛座發明「愚蠢但無奈」，一席800字言論造成廣大回響，對於成為此事件的開頭砲，吳子雲出席活動時再說：「問題一直存在。」

吳子雲25日在臉書發表800字長文，針對「博愛座」議題探討，他認為博愛座的存在只侷限於用在給「看起來」需要幫助的乘客使用，直言這項發明「很智障」，不僅會造成被教育者的觀念錯誤，也會成為真實事件的誤會，「博愛座不能坐」、 「讓座是坐在博愛座上的人該做的」等錯誤觀念根深蒂固，而一旦有人發現出現與認知不同的情況時，社會輿論就會開始指責沒讓位、或坐在博愛座上的乘客。

吳子雲說：「智障的機制會出現智障的觀念，教出智障的人。」文末呼籲取消博愛座，認為該教導大家「所有的位置都是博愛座」才是重要的，一席言論在網路上掀起熱議，網友紛紛在底下留言，或者轉發貼文表達自己的意見，「博愛座」儼然成為近日最熱門的話題，《東網》報導，人目前在香港宣傳電影的吳子雲，聽見所點出的問題開始發酵，僅回應「問題一直存在」自己不過是說出自己的看法而已。

(中時電子報)