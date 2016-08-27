藝人路斯明弟弟　擄鴿勒索500萬遭逮

3嫌今年才剛考上大學，陳宏辯稱是因缺錢、好玩。（陳鴻偉翻攝）

已故的竹聯總護法陳功之子，擄鴿勒贖500萬遭逮。（陳鴻偉翻攝）

警方救回43隻賽鴿，其餘均已死亡。（陳鴻偉翻攝）

陳宏等人留下字條向飼主勒贖。（陳鴻偉翻攝）

藝人路斯明19歲弟弟陳宏，2人父親是已逝的竹聯幫總護法陳功，陳宏因缺錢花用，24日與2名同夥潛入中社路某鴿舍，偷走250隻賽鴿，並向陳姓飼主開價500萬贖金，士林分局獲報後循線追查，昨晚在河濱公園逮捕陳，但鴿子因渴死熱死100多隻，讓飼主心痛不已。

警方調查，無前科的陳宏並未加入竹聯幫，但個性卻十分大膽，問他年紀輕輕為何敢犯下如此大案？他淡定表示就是缺錢而已，然後覺得很好玩就動手了，此外陳今年剛考上大學，很擔心被收押影響入學，只擔心會被學校知道而已。

陳姓老翁24日向警方報案，表示自己在中社路飼養多年，市價近千萬的250隻鴿子、120顆鴿蛋，凌晨全部遭人偷走，歹徒還留下1張留有手機號碼，以及「請勿報警，違者全殺」的列印字條，經討價還價，最後降至210萬元，雙方約26日晚在美麗華前交款。

昨晚繳款時，歹徒卻不斷變換地點，晚間8時改約在基隆河濱公園16號水門，陳宏打扮成滑板少年、共犯張峻豪騎機車在周邊警戒，林御乘則騎腳踏車負責取款，警方見時機成熟，一舉將3嫌逮捕，並前往至善路的廢棄空屋尋找被擄的賽鴿。

警方表示，現場119隻鴿子因未進食已陸續渴死、熱死，3嫌對此毫無歉意，表示因為忙著聯絡所以忘記了，被害人看著滿地鴿屍欲哭無淚，全案偵訊後，依恐嚇取財、竊盜罪將3人移送法辦。

(中時)