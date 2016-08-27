白歆惠懷孕愛這味 孩子爸半夜出門買

演員「白白」白歆惠與富商男友唐堂穩定交往4年，今年6月未婚生子，白歆惠今天自曝懷孕愛吃芝麻糊，男友會半夜出門買回來，並甜讚男友溫柔。

電影「銷售奇姬」下午舉辦電影講座，演員白歆惠、朱芷瑩、那維勳、禹安出席；那維勳說，當初看到白歆惠懷孕報導立馬判定是「假的」，其他演員也直喊真的看不出來，片場只見白白一喊卡就睡覺，讓禹安笑稱「當演員好累」。

白歆惠表示，懷孕中期體重才增加，沒節食、天天下廚，吃飽出門到片場繼續吃，一次還能嗑掉兩個便當，大讚劇組準備的伙食太好。導演卓立爆料白歆惠唯一不碰就是水，白歆惠坦言有「水潔癖」，家裡有兩大櫃都放滿礦泉水，水龍頭要加裝濾水器。

為了演出電影，白歆惠去上銷售課程，被問到有沒有學什麼話術拐騙男友買東西給她？她直呼「自己買就好」，但自曝懷孕期間超愛吃芝麻糊，男友半夜還會出門幫她買回來，話中帶甜地說「他是個溫柔的人」。

片中與白歆惠有很多對手戲的朱芷瑩，稱讚白歆惠銷售時有自己風格，白歆惠笑說，「演到不自覺加入自己的話術，但生產後就沒這麼厲害了。」戲裡戲外都是購物專家的禹安分享銷售經驗表示，「話術其實不是騙，內化後就能銷售成功」。1050827

(中央社)