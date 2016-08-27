陸企業500強公布 總營收首現負成長

我要評比

大陸中國企業聯合會、中國企業家協會今天在2016中國500強企業高峰論壇上公布「中國企業500強」名單及發展報告，其中企業營業收入總額較2015年500強營收總額下降0.07%，為首次負成長。

上海澎湃新聞報導，這次榜單前十名仍然基本為大陸中央企業及大型國有銀行壟斷。從地域分布來看，大陸中西部地區企業數量增加，東北地區數量持續減少。

報導指出，大陸2016年500強企業總部分布在西藏以外的30個省市自治區，北京上榜企業數量最多，有101家；其次是山東49家；然後是廣東48家；浙江、江蘇各有44家，並列第四位。

報導引述發展報告指出，2016中國大陸企業500強的營業收入總額達到人民幣59.46兆元，較2015年500強營收總額下降0.07%，首次出現負成長。

資料顯示，大陸500強企業近四年的虧損面和虧損額都持續上升，這反映了大陸大型企業當前面臨嚴峻的調結構和脫困問題。

報導指出，這500強的企業中，有155家營業收入負成長，較上年度增加61家；另外有170家淨利潤負成長，較之上年度基本持平，另有25家虧損加大的企業。

報導表示，營業收入負成長和淨利潤負成長的企業主要集中在煤炭、鋼鐵、化工、石油石化、房地產等產業領域。1050827

(中央社)