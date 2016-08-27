布蘭妮搭上兜風KTV 自認與男人沒戲唱

詹姆士柯登又來了！25日在他的熱門談話節目「深夜秀」（The Late Late Show）招牌單元「兜風KTV」（Carpool Karaoke）裡，與美國流行天后小甜甜布蘭妮同車飆歌。

哥倫比亞廣播公司（CBS）的深夜節目主持人柯登（James Corden），開車載著布蘭妮（Britney Spears）穿過洛杉磯的大街小巷，他們也在車上合唱了多首布蘭妮的人氣歌曲，包括「愛情玩咖」（Womanizer）、「Make Me」、「中你的毒」（Toxic）與「愛的初告白」（Baby One More Time），在演唱「愛的初告白」時，甚至還模仿MV，打扮成高中女生。

柯登也提起「愛的再告白」（Oops!...I Did It Again）歌詞唱到：「糟了！我又來了。」並詢問布蘭妮：「這首歌是在指什麼？它事實上是在說什麼？」

但布蘭妮只是一派天真的認真回答：「我不知道，我認為那只是一首歌而已。」

對此柯登則趣回：「我會這樣問是因為，我每次訂達美樂披薩的時候都會想說：『糟了！我又來了！』」

在這段長約10分鐘的影片中，兩人也在閒話家常。

布蘭妮提醒柯登，她有兩個孩子，分別是9歲與10歲。而她甚至想要更多小孩。

「大概3個。但我得先找到對的男人。」

但布蘭妮也說自己可能不會再跟男人交往，表示「我跟男人已經沒戲了。」

柯登十分驚訝，忙問：「妳是說妳不想再跟任何人在一起？從今以後？在妳的餘生中都不想？」

布蘭妮給了個模稜兩可的回答：「我也許還是會跟某人來個法式深吻。」1050827

(中央社)