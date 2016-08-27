竹圍音樂派對 百公尺滑水道民眾樂翻

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2016年桃園竹圍滑水道音樂派對今天登場，觀光旅遊局特別在彩虹橋旁設置120公尺的滑水道，讓民眾享受俯衝、滑動的樂趣。

「2016桃園竹圍滑水道音樂派對」今明兩天在竹圍漁港登場，晚間活動還包括「仲夏之夜」和「搖滾之夜」音樂派對，邀請多名流行歌手演唱，體驗夏日的美好時光。

桃園市長鄭文燦談到，竹圍漁港東北季風大，海風鹽分高，彩虹橋容易鏽蝕，需定期養護，市府投入新台幣4000萬元為彩虹橋換新裝，維修包括主橋、引橋和引道的除鏽上漆；置換螺絲、螺栓，更換主橋的吊索，確保結構安全。

鄭文燦說，彩虹橋的完工，宣告竹圍漁港改造計畫的開始，這項計畫為期3年、預計投入5億經費，要把破壞景觀的維修碼頭移至中油碼頭，也拆除周邊危樓，打造竹圍漁港成為桃園的漁人碼頭，讓旅客一進入港區，就能看到漂亮港灣風光。

觀光旅遊局長楊勝評表示，今年活動中除了布置橋旁設置120公尺的滑水道，讓民眾享受俯衝、滑動的樂趣外，晚間的「仲夏之夜」及「搖滾之夜」音樂派對，也邀請宅男女神朱俐靜、少女殺手田亞霍、嘻哈女王葛仲珊、數字天團八三夭等一起陪同遊客，捉住今夏尾巴，同時一起來品嚐美味海鮮，度過美好時光。1050827

(中央社)