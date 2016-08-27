被問對台灣願景 唐鳳回答妙哉

行政院公布準行政院政務委員唐鳳的人事案後，唐鳳就在網路平台接受各界「問到飽」。唐鳳回答問題時而專業、時而玄妙，當被問到對台灣的願景時，她的答案非常有趣。

媒體詢問智商180的唐鳳，對台灣的願景是什麼？未來主管開放政府、數位經濟的唐鳳沒有從政治面，也沒有從經濟面去回答。

她的答案是，「四百萬年以來，在歐亞板塊與菲律賓海板塊的相互碰撞中，台灣一直就是持續向上、仰望星空，未來也就是這樣。」

這個回答令人讀了先是一笑，也感受到她超乎常人的思維。

也有媒體問唐鳳，她認為政府現在最需要與公民對會的議題是什麼？一例一休？Uber？缺電？

唐鳳沒有選擇上述任何現在社會關注的議題，她的答案是，「我想全球各地的政府最需要與公民對話的議題，就是『如何與公民對話』這個議題」。

除了這些妙不可言的答案外，唐鳳的回答有時也挺KUSO。

像是有人問她，思緒找不到出口時，怎麼處理？她說，「餓時吃飯，困時睡覺。」

有沒有什麼事情都不想做也不想思考的時候？她的答案則是，「我沒有這樣的伎倆，因此不斷百思想。」

唐鳳33歲宣告退休、現在35歲。媒體問，以人生70年來算，她還有35年，接下來想怎麼活，想做什麼？她幽默回答，「想把當下的問題認真回答完。」

對於很多人把她當偶像，要以她為目標，對他們有什麼話說？唐鳳則是說，「我覺得我就是一個人，希望大家把我當人看。」1050827

(中央社)