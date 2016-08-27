劉家愷向義大報到 最欣賞林益全

義大首席教練劉榮華(左)與新秀劉家愷(右)首度共同穿上義大球衣現身球場。(周鎮宇攝)

中職首組同隊父子檔，義大新秀劉家愷與首席教練劉榮華，兩人首度披上義大戰袍現身球場，劉家愷說，同隊氣氛感覺很特別。

今年以第七輪加盟義大的劉家愷，也是義大首席教練劉榮華的兒子，劉家愷今正式向球隊報到首度現身球場，劉家愷回應：「小時候看過一些漫畫，有看過父子同隊，大聯盟也有這樣的父子檔，感覺氣氛很特別，不過他是教練，我是選手，還是會把自己該做的事做好。」

今首度與球隊一同練球，劉家愷說，球隊氣氛相當融洽，自己就是慢慢來好好學習，不會操之過急。

進入職棒選擇31號，劉家愷解釋，因為自己很欣賞洛杉磯道奇隊的外野手彼德生(Joc Pederson)，他認為彼德生新人年就繳出亮眼成績，今年也繼續保持，相當厲害，所以就選擇這個背號。

劉家愷也說：「很欣賞隊上的林益全，打擊相當全面，期望進球隊後可以好好跟他學習，在高中時期，當時父親正好是興農教練，自己到球隊他都會給我球棒，很感謝他。」

對於劉家愷的加盟，葉總表示：「他在業餘的成績都表現不錯，如果成績沒有太大落差，加上心態成熟，應該可以很快登上一軍，加上球隊近期外野傷兵多，所以有很大的機會。」

(中時電子報)