基石華德福學園加入 雲林古坑國中小逆勢增班

古坑國中小家校合作對象基石華德福學園親師工作日，家長與師生一起整理環境。（許素惠攝）

古坑國中小學生因多元與包容實驗教育而逆勢增加，還成立雲林山線第一支國中棒球隊。（許素惠攝）

少子化加上虎年海嘯衝擊，雲林今年小一新生大減675人、21班，古坑國中小因基石華德福學園挹注，小一不只維持了兩班不墜，小六還因多位轉學生的加入，逆勢增為3班，校長陳育琳強調，這都要歸功於多元課程發展，以及家校合作的包容實驗教育。

實驗教育三法實施後，許多小校將轉型為實驗學校當做救亡圖存的靈丹妙藥，古坑國中小不算小校，亦非實驗學校，卻也與時俱進來一場小革命，支持華德福自學團體加入和一般生共學。

校長陳育琳指出，基石華德福學園是縣內第一個自學團體，雙方家校合作內容包括節慶活動、圖書管理、環境清潔、藝文展演、師培課程、家長成長講座等，善用校內空間每分每秒，帶來新氣象。

陳育琳的創舉大膽而前進，不但獲國中、國小部家長會長黃俊卿、黃琮杰等認同外，也具體反應於招生。在虎年一片哀鴻遍野中，國小部新生非但確保兩班未減，小六還新增一班，其中不乏基石學園新生、轉學生所貢獻。

國中部也不讓國小部專美，在大斗六地區公私立國中多重夾擊下突破重圍，新生數比去年多9位，最值得一提的是，成立了雲林山線第一支國中棒球隊，讓愛打棒球的孩子不必離家就學。

陳育琳表示，縣內國中只有土庫馬光及麥寮中學有棒球隊，球員都得住校，加上距離遠，令不少山線家長及學生望而卻步，該校棒球隊雖才草創，但已經網羅多位原社區棒球隊好手加入，有住斗六及斗南學生為了打棒球特地跨學區來讀，利用晨昏練習，兼顧課業，不必住宿，能共享親子時光。唯球具等設備仍顯不足，很需要民間挹注資源為孩子圓打球夢。

(中時)