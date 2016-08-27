「數位有線FALL IN樂」嘉年華 熱鬧滾滾

「數位有線FALL IN樂」數位有線電視嘉年華，在水萍塭公園登場。（黃文博攝）

三冠王有線電視和台南市新聞處舉辦的「數位有線FALL IN樂」嘉年華，今天下午在水萍塭公園登場，有獎徵答及熱鬧的攤位，吸引許多民眾前來共襄盛舉。台南市長賴清德亦親臨現場宣導有線電視數位化的優點，期望透過今日面對面的互動，讓市民更為熟悉數位機上盒的操作與功能，進而更輕鬆自在地享受數位化帶來的便利。

台南市長賴清德致詞時，首先感謝雙子星及三冠王兩家有線電視台對台南市電視數位化的貢獻，他指出，台南市為六都第一個完成全面數位化的城市，相信市民現在看電視節目時，一定覺得「愈看愈清、愈看愈明」，且頻道數也愈來愈多，這就是電視數位化帶來的好處。

隨著台南市有線電視100％數位化，市民能享受到高畫質且多元的數位內容與加值服務，為此，市府新聞及國際關係處與三冠王有線電視合作舉辦此次的宣導活動，以現場體驗與教學的方式，教導市民如何使用數位機上盒，選取各項應用內容，包括如何觀看市政宣導、怎麼使用智慧錄音、隨選影片、電子節目表、線上購物、線上繳費、頻道鎖、觀看氣象及發票對獎等功能。

今天活動除了數位宣導及頻道娛樂區外，還有市政宣導及公益攤位，舞台區更邀請momo親子台的哥哥、姐姐與民同樂；另外現場設置的臨時主播台，也讓民眾化身主播，親身參與新聞播報。參與活動的朋友不但能玩互動小遊戲拿獎品，還可至服務台領取摸彩券。主辦單位新聞及國際關係處亦設置有獎徵答攤位，發放公用頻道宣導品。

(中時)