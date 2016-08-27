用Pokemon幫孩子調作息 專家教撇步

開學日近在眼前，不少孩子瘋抓寶，半夜不睡覺、作息大亂，讓家長傷透腦筋。兒童心智科專家今天建議，只要慎選玩遊戲時間，「Pokemon Go」也能成為孩子調整作息的好幫手。

馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師臧汝芬今天受訪時表示，整整兩個月暑假，多數孩子早已習慣晚睡晚起，一早上學根本爬不起來，建議家長把握暑假最後幾天和孩子溝通，讓他知道開學了、要收心了，共同約定每天玩遊戲的時間，慢慢回到規律的生活作息。

林口長庚兒童心智科、睡眠中心臨床心理師黃彥霖建議，家長不妨將「抓寶時間」定在早上，作為誘因讓孩子習慣早起，例如早上7時就叫孩子起床吃早餐，並讓孩子玩個半小時到1小時；下午5、6時可訂為「孵蛋時間」，帶孩子到公園散步孵蛋，不僅增加親子相處時間，走走運動也有助晚上睡眠。

擔心孩子晚上睡不著，睡前2到3小時就別再碰手機，黃彥霖表示，眼睛盯著手機時，手機散發出的藍光會進入視網膜，讓大腦誤以為白天還沒結束，身體無法進入睡眠狀態，導致生理時鐘往後延，孩子就容易翻來覆去睡不著覺。

黃彥霖建議，孩子吃完飯後，可安排一些靜態活動，例如洗澡、聽音樂、聽英文等，持續一段時間身體就會啟動制約反應，習慣每到這個時間就會習慣放鬆，能夠幫助孩子更快入眠。

不少「虎爸虎媽」認為應直接禁止孩子玩遊戲，一勞永逸，但臧汝芬卻不認同這種作法，她說，除非是暴力、偷竊這種絕對不允許的偏差行為，才需使用權威式教育，否則可能讓孩子壓抑情緒，甚至認同暴力。

臧汝芬建議家長，平時還是多用開明的教育方式，多和孩子討論、溝通，讓孩子有臺階下，甚至提供幾種方案讓孩子選擇，可讓親子關係更融洽。1050827

(中央社)