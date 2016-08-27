蔡英文約見司法院正副院長人選 9／1公布

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我要評比

總統蔡英文與副總統陳建仁今天下午兩點半，於總統府約見擬提名的司法院正副院長及大法官人選，總統府發言人黃重諺表示，總統針對未來司法改革方向廣泛交換意見，會談約90分鐘。

出席的擬提名人有許宗力、蔡烱燉、許志雄、張瓊文、詹森林、黃瑞明等六位，黃昭元教授則因出國未能出席。

黃重諺說，府方將於9月1日由副總統舉行記者會，正式公布提名人選。

(中時)