蔡英文約見司法院正副院長人選 9／1公布 2016年08月27日 18:12 中時 曾薏蘋 小字型 中字型 大字型 點閱174 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 總統蔡英文與副總統陳建仁今天下午兩點半，於總統府約見擬提名的司法院正副院長及大法官人選，總統府發言人黃重諺表示，總統針對未來司法改革方向廣泛交換意見，會談約90分鐘。出席的擬提名人有許宗力、蔡烱燉、許志雄、張瓊文、詹森林、黃瑞明等六位，黃昭元教授則因出國未能出席。黃重諺說，府方將於9月1日由副總統舉行記者會，正式公布提名人選。(中時) 關鍵字：蔡英文、司法院、大法官 點閱174 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：花蓮市長補選落敗 民進黨：虛心檢討 上一則：「公民崛起．認識台灣」青年營 關心台灣這塊土地 相關新聞 名家觀點－總統豈能自行釋憲 文字 救小英民調 林全揹黑鍋 文字 社論－柯文哲的堅定與彈性 蔡總統學學 文字 大法官再任 府：憲法未限制 圖片 司法院長將提名許宗力 學者憂違憲 文字 發表意見(0)