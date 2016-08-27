新化區圖書館優質化 落成啟用

新化區圖書館優質化今天落成啟用。（黃文博翻攝）

新化區圖書館優質化今天落成啟用，新化圖書館於1988年興建，為簡樸素雅風格的獨棟三樓建築，地下室面積36坪、一樓92坪、二樓87坪，總面積為215坪，位於新化的文教區，毗鄰區公所、新化國中、小、新化高中，能夠服務廣大的市民與學生。

文化局因此編列為期兩年一億的預算，進行空間環境優質案，新化區圖書館是今年度完成的第三座空間優質化區級圖書館，提升了優質的閱讀氛圍，更展現出多元的閱讀功能。

文化局長葉澤山表示，近年來，公共圖書館逐漸開始以讀者的需求角度、思維來設計改善空間，透過「分齡分眾」的空間規劃，以及人性化的設計，讓圖書館不再只是刻板的藏書閣，因此，本館也努力向此目標邁進。

新化圖書館經過八個月的環境大改造，對全館空間、軟、硬體設備大升級，優質化的重點為：閱讀空間「無障礙化」、「分齡分眾」與「明亮化」為改善核心。增設大門入口無障礙坡道、館內增設無障礙電梯、優化無障礙廁所，方便身障人士能夠更自在的使用館內的各項資源。

新化區長鄭道立邀請在地藝術家藍淓華老師，將新化特有的八景彩繪至館內陽光捲簾上，讓原本樸素單調的用來阻隔西曬的捲簾，頓時活潑生動了起來，看著八幅窗簾彩繪串連起來的新化八景，彷彿引領者來到新化的人們，深入遊歷這名為大目降的世外桃源。

今天舉行重新開館啟用儀式時，還邀請市民朋友體驗在百年桃花心木樹蔭下，悠遊於書海之中，一邊閱讀、一邊品嚐咖啡，享受輕風徐拂，喝咖啡讀好書，共享美好的閱讀饗宴。

(中時)