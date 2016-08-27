MV被指侮辱宗教 玖壹壹鞠躬道歉

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玖壹壹拍攝的MV被指涉侮辱宗教，團員春風和洋蔥今天都承認錯誤，公開道歉表示讓關心的民眾擔心受怕了，也對馬來西亞的民眾鞠躬道歉，允諾未來會謹言慎行。

「大顯神威」的演員豬哥亮、林美秀中午到高雄宣傳電影，在電影中客串的玖壹壹成員春風和洋蔥現身受訪。

馬來西亞饒舌歌手黃明志和玖壹壹合唱電影「大顯神威」主題曲「Oh My God」，今年7月流出的MV被指涉侮辱宗教，讓玖壹壹成了焦點，尤其他們還是台北世界大學運動會的代言人，未來北市府如何處理代言人，他們的態度及說法格外受到關注。

豬哥亮與玖壹壹在現身麗尊酒店的消息傳出，下午2時多，酒店就湧入很多想要一睹偶像風采的民眾，附近交通癱瘓。

豬哥亮和林美秀一直為玖壹壹緩頰，希望大家原諒他們，玖壹壹也知錯了。

春風表示，當初原意是希望宗教可以團結，MV上架後發現錯誤；既然影片拍了，也造成民眾擔心受怕，他們承認錯誤，同時也要向馬來西亞的民眾鞠躬道歉。

為世大運代言，可能面臨篇幅縮水的，春風說會承擔面對，希望大家原諒。洋蔥表示，以後會謹言慎行。

豬哥亮再三為玖壹壹緩頰說「他們知道錯了」，盼大家給他們機會，盼馬來西亞的民眾給他們機會、原諒他們。

豬哥亮感謝南部觀眾支持大顯神威，希望民眾忙抓寶，也要記得捧大顯神威的場，讓票房再創佳績。1050827

(中央社)