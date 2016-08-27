林全視察屏東，承諾優先加強交通建設

行政院長林全（左）27日到屏東視察，到海豐有機集團栽培區時和縣長潘孟安（右）大啖有機蔬菜。（潘建志攝）

行政院長林全（左）27日到屏東視察，參觀永大多元照顧中心也試做一下長者使用的運動器材。（潘建志攝）

行政院長林全27日到屏東視察，對於媒體詢問執政百日滿意度持續下滑，表示要認真檢討反省，並無府院政策不同調的情形。縣長潘孟安也向林全爭取高鐵在內的交通建設，林全承諾，政府長期忽視屏東，未來分配資源時會優先解決屏東需求。

林全先海豐有機集團栽培區屏東視察農業現狀，再到永大多元照顧中心，了解屏東長照推動情形，最後再到屏東菸廠參訪。針對民調不滿意部分，他說，對各界的批評會反省，並加倍努力，希望未來能做的更好。

陸客減少議題，他說會跟業界商量，看如何在現有情況下增加陸客來台意願，不論是團客或散客都歡迎。勞資爭議議題，他說經濟部及勞動部要分別跟資方和勞方做溝通，尤其基本工資審查馬上要開始，希望在勞資雙方都有共識的情況下順利進行。

縣長潘孟安也藉機向林全吐苦水，中央長年來忽視屏東交通建設，希望政府能針對高鐵南延、潮州枋寮鐵路雙軌高架化、恆春鐵路支線、高屏東西向第2條快速公路、恆春機場升格國際機場等加速建設，彌補屏東長期受到的不平等。

林全表示，過去許多重大交通建設都沒有跨過高屏溪，他了解屏東對交通建設需求的迫切，他已指示交通部未來分配交通資源，無論是軌道、道路、機場，要評估何者是屏東縣民最急迫的需求，應該要優先處理。

(中時)