見北一女沒讓位事件 住在韓國的她有不同體悟

大眾運輸上的讓位話題近日遭熱議。（圖／中時資料照片）

潔咪分享自己在韓國對於博愛座區與讓位經驗。（圖／翻攝自潔咪的韓國進行式臉書）

日前一名李姓婦人坐捷運時，因看見兩名北一女學生未主動讓出普通座，讓她氣得拍照PO文直罵可恥、「這是誰家女兒該作雞吧」，引發社會大眾對博愛座、與讓座行為的討論，長期定居在韓國的知名部落客「潔咪」對此有感，並透露同樣情況在韓國可說是大不同。

潔咪稍早在臉書專頁「潔咪的韓國進行式」分享自己在韓國搭地鐵的經驗，韓國這個長幼分明的社會，她說除了懷孕或帶著寶寶時，自己很少踏入地鐵的博愛座區，因為害怕異樣的眼光和年長者的態度，「更怕年長的阿鄒系（大叔）和阿朱嬤（大嬸）瞪你或是罵你。」

然而在一般座位區，大家都是用搶的，主動讓位的人少很多，除非明顯看出你非常需要座位，剛到韓國的她當時覺得「很神奇」，「因為我一直以為『讓位』是件很自然的事，不該以空間區分，更不該拿一把人性的尺來批判。」

潔咪又說，當她懷孕八個月時，有次坐地鐵因宮縮開始冒汗，她挺著大肚子站著搖搖晃晃的，但面前坐著的的上班族卻視若無睹，直到出現一位約60歲的大嬸一手把她拉住，防止她昏倒，還說：「孩子的媽，你挺著這麼大肚子真是辛苦了！我這裡給你坐喔！」才讓她面前的上班族自動讓位。

有此經驗，潔咪有感而發最常發揮公德心的，大多是40到60歲的長者，年輕人雖有讓位觀念，但反而是被動的，「有的長輩是『以身作則』，有的長輩是『倚老賣老』，有太多人吃過後者的虧」，因此讓本因從同理心出發的讓位，變成出自羞恥心才去做，變調為「被強迫的美德」，讓座或博愛座本身立意良好，卻往往會因傳達的方式不同產生偏差，潔咪最後強調「『身教』永遠會比『教訓』有用。」

(中時電子報)