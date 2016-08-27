澎湖灣踏涼傘 開啟凋零傳統文化美

踏涼傘是澎湖廟會傳統祭典儀節，透過文化薪傳與教育持續扎根，民間社團工作坊的振興，讓轉動的涼傘持續張開夢想的翅膀，將百年傳藝在澎湖灣保存與流傳。

在島嶼散布的澎湖，繁盛的宮廟文化發展而來的廟會慶典活動，在祭典禮儀中傳衍許多有藝術價值的傳統民俗技藝。「踏涼傘」是澎湖聚落所特有，「涼傘對陣」也是澎湖最通俗與最精彩的傳統民俗表演技藝。

澎湖縣政府文化局表示，神轎前的涼傘，除護衛神明以避邪穢，也做為神明間，應對進退的禮儀。

神明外出巡視，金身離轎至入廟前，涼傘手必須以涼傘遮擋金身的陽光。各頂神轎回廟前廣場後，涼傘先至廟口遙向廟內啟籤致意，隨後才入內安置。

當神明互訪時，主客雙方神轎，會在村莊入口處相會，涼傘手開始展現其功夫與技巧，相互問候與接禮，也是涼傘技藝的精華。

文化局為承傳民間傳統技藝文化，開班授課培育人才，邀請社區老師李先寧及黃志鵬，兩名種子老師，指導學員基本工、基本「八卦」、「正八卦合一卦」等步法、套路、變化多元。

澎湖東衛於清朝時期武館盛行，自然發展出獅陣，涼傘技藝。文化局涼傘班再由東衛社區莊萬枝師傅，及他的重要弟子賴秀昭老師，細部指導。

澎湖在地藝師新創「涼傘陣」，融合傳統的涼傘步法和套路，讓涼傘手排列各種陣式，搭配隊形變化與搭配音樂節奏，讓舞台震撼的鑼鼓聲，以及舞動涼傘的磅薄氣勢，更有魅力。

踏涼傘已經登錄為澎湖縣民俗及有關文物，除透過學生的研習，觀摩、工作坊等，向下扎根，也邀請新北市方相舞蹈團前往表演，在充滿陽剛的涼傘步法中，加入現代舞的輕柔身段，在剛柔並濟的舞蹈中，保存澎湖宮廟文化最精髓的傳統技藝。

文光國中組長胡重潤及舞蹈老師簡喬芸，帶領25名舞蹈班學生，練習涼傘技藝，將現代舞蹈技巧融入傳統涼傘步法，展現出另一種涼傘文化的力與美。

「瘋！涼傘」活動將於9月1日於文光國中、馬公國小，校園推廣種子教學，9月2日、3日由方相舞蹈團、文化局涼傘班，聯合在澎湖縣演藝廳演出，提供在校學生以及澎湖鄉親觀賞與觀摩。

澎湖文化局盼藉各學校團隊實際觀摩、演出與交流，增加演出經驗及參與感，讓參與的民眾重新思索與對話，重新重視涼傘技藝對澎湖的重要性，體會涼傘在廟會禮儀象徵的意義。1050827

(中央社)