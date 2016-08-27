機捷拚通車 鄭運鵬：先營運不能是白老鼠

針對桃園機場捷運體檢報告，民主進步黨立委鄭運鵬今天表示，交通部長賀陳旦上任後最艱困工作就是機捷怎麼通車；他要求，若先行營運不能是白老鼠，只能是提速改善的必要階段。

桃園機場捷運通車跳票6次，有機會今年底通車；桃園市長鄭文燦今天在「機場捷運監理調查委員會總結會議」記者會中表示，機場捷運經過兩個月的密集檢視，缺失已收斂，唯一原則就是「安全無虞、系統穩定、儘速通車」。

鄭運鵬下午在社群網站臉書（Facebook）上發文表示，一定會有人質疑，這些體檢委員根本是幫民進黨政府背書，但他認為賀陳旦上任後，最艱困的工作不是機場漏水、華航罷工，而是機捷怎麼通車。

鄭運鵬說，賀陳旦找的小組成員都沒有交通部官員，還包含國外專家及國際合約專家。一來，他們沒有必要拿自己的信用去護航一個工程笑話；再者，民進黨政府也沒有必要請體檢小組來幫國民黨政府背爛攤子，「大家可以不必質疑結論有什麼不為人知的操作」。

他表示，這兩個月來最重要的是負責營運的桃園捷運公司和承包商，願意和高鐵局坐下來談、一起改善，這是一個關鍵，在賀陳旦的政策下，得以開始回歸正軌運作。

鄭運鵬要求，機捷通車的前提，必須是系統穩定、安全無虞，廠商必須負擔國人可以接受的延誤代價；如果在未達合約要求的條件下，體檢小組認為可以先行營運，「我要求絕不能有意外發生，先行營運不能是白老鼠，只能是提速改善的必要階段」。1050827

(中央社)