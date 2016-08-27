司法院正副院長 總統擬提許宗力蔡(火冏)燉

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總統蔡英文今天下午在總統府內約見前大法官許宗力和最高法院法官蔡(火冏)燉等人，交換對司法改革意見。9月1日副總統陳建仁將舉行記者會，正式宣布提名2人為司法院正副院長，同時也宣布5位大法官被提名人選。

媒體報導，蔡總統將提名許宗力、蔡(火冏)燉為司法院長、副院長，並提名5名大法官，包括台灣大學法律學院教授黃昭元、台大法律學院院長詹森林、嘉義大學教授許志雄、民間司法改革基金會董事長黃瑞明與司法院副秘書長張瓊文。

蔡總統與陳副總統下午2時30分在總統府約見擬提名的司法院正副院長及大法官人選，府方人士證實，出席的擬被提名人包括許宗力、蔡(火冏)燉、許志雄、張瓊文、詹森林、黃瑞明等6位，黃昭元則因出國未能出席。

據指出，6位擬提名人在下午2時到2時30分間陸續抵達總統府，會談約90分鍾；許宗力和蔡(火冏)燉約在4時10分左右步出總統府正門，蔡(火冏)燉並搭上許宗力的車子，二人一起離開。

府方人士表示，會談中蔡總統和陳副總統及6位擬被提名人針對未來司法改革方向廣泛交換意見，府方將於9月1日由陳副總統舉行記者會，正式公布提名人選。

中華民國憲法增修條文規定，司法院設大法官15人，並以其中1人為院長、1人為副院長，由總統提名，經立法院同意任命。1050827

(中央社)