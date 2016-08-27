梨農有捨才有得 務農也是行善

石岡梨農賴永進採草生栽培，等200天才採收，幾乎每一粒梨的品質都很穩定。（王文吉攝）

「南眉庄」是台中山城的客家聚落，庄內「順天宮」奉祀關聖帝君是當地信仰中心，宮廟旁的梨園主人賴永進每日虔誠膜拜，經常大方送梨給人吃，卻讓人不想跟他「分離（梨）」，消費者一批批來，梨子賣到不夠賣，賴永進笑笑說：「人要有捨才有得，務農也是種行善」。

梨農賴永進表示，日治時代，先祖被日本人從東勢街上趕到石岡山上，便在此落戶耕作；順天宮源於江姓乩童到此地為人療治，被賴家留下常駐，直至他過世，原本只是茅草小廟，在921地震後倒塌重建，成為庄內人重要的信仰中心。

順天宮重建時，賴永進看天氣熱，就送自己種的水梨，給包商跟工人解渴，沒想到兩週後，包商帶了一批人來買梨，從此宅配訂單接不完；後來，買梨的人又帶一批人來下訂，就這麼，年復一年，總有人來買梨，梨園的梨子不用行銷，總是賣光光。

「當然，我也很用心種啦！」賴永進說，草生栽培可營造適合梨子生長的環境，不用除草還可讓土地保濕，梨子成長期正巧在酷熱端午，草生可調節溫度，雨天也可保水，讓土裡的蟲有東西吃，就不會往上爬到樹幹，影響果實生長，這也是一種有捨才有得的概念。

賴永進還說，千萬不要買外表奇形怪狀的梨子，剖開後的梨心面積太大，都是採用催熟劑的表徵。一顆梨子的成長，從稼接起算要180天到200天才算完全成熟，有些農人為了要搶收，採用催熟劑讓它快快長大，卻因此破壞組織，使得外表變形。

自然法則，讓賴永進發現了商機。原本他的梨子180天就採收，但8個就有3個甜度不足，後來，他等到足足200天才採收，幾乎每一粒的品質都很穩定，而且儲存的時間可以更長。

雖然受到天候影響，今年收成大約減少3至4成，但當年放棄百萬年薪鞋廠工作，回到老家務農的賴永進，秉持著務農也是行善的原則，今年梨園的梨子百分百宅配完售，要吃只能等明年。

(中時)