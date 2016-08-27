SpeXial做勵馨女孩小太陽 藝術天份無極限

SpeXial發揮繪畫天份，與粉絲一起接力完成作品。（Fanily提供）

粉絲與SpeXial合力完成「小太陽大月亮」作品。（Fanily提供）

SpeXial近期發行新專輯《Boyz On Fire》，目前正投入如火如荼的宣傳行程，新專輯其中一首新歌〈小太陽大月亮〉，SpeXial唱出出道以來對歌迷的感謝，與粉絲們之間的好感情展露無遺。而勵馨基金會近來邀請SpeXial與特使們一齊參與公益，發揮正能量影響力，募集捐贈手邊的當期發票，將這份關懷傳遞給曾經受到家暴、性侵傷害的女孩，讓她們獲得教育資助，重拾幸福笑容。

勵馨基金會表示，勵馨家園中有一位案主女孩，非常喜歡SpeXial，遭受到暴力虐待，原本不敢向老師開口求助，聽見SpeXial唱的〈犀利Girl〉這首歌，歌詞寫著「嘿女孩！請擦乾眼淚，因為你是獨一無二的寶貝～勇敢說不！Oh My Silly Girl」句句歌詞鼓舞她、給她勇氣脫離陰霾，決定求助學校的輔導老師，因此來到基金會的保護底下。

SpeXial輾轉得知故事後，義不容辭答應錄製「勵馨女孩小太陽愛心計畫」響應公益，盼透過團體的正能量，拋磚引玉，邀請粉絲們一同參與獻愛心，透過蒐集隨手可得的發票，幫助女孩們學習，走出新人生。

SpeXial Teddy26日在臉書分享歌手薛之謙的〈演員〉一曲的歌詞，團員和粉絲不約而同在下方玩起歌詞接力，也替Teddy加油打氣。

除此之外，Fanily網站也於8月中發起「小太陽大月亮」接力作畫活動，考驗他們與特使間畫畫的默契，發掘SpeXial與粉絲們超強大的藝術天份。

團員們互相幫對方的Q版人物畫上各種裝飾，子閎的畫功讓其他團員好驚豔，子閎：「沒進演戲圈前，原本想要考復興美工耶！」他和Evan、以綸、風田合力將黑白畫作點綴成一顆「充滿力量的肌肉男太陽」，象徵給歌迷滿滿的能量。粉絲畫筆下偏愛偉晉讓明杰大吃飛醋，而Q版風田快從月亮上摔下去，偉晉呼喊粉絲救救他。

(中時)