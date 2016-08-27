大巨蛋水電包商惡意解雇罹癌員工判賠

風波不斷的「大巨蛋」，爆發水電工程包商惡意解雇員工。劉姓水電技師，去年1月罹癌要請長假，呂姓老闆隔月竟把他非法解雇，劉病故後家屬發現，劉生前投保勞保被高薪低報，且呂也未給資遣費、提繳勞工退休金等，造成權益受損，台北地院審理後，判決呂要賠家屬140萬多元。

劉姓水電技師2013年2月下旬，受雇經營水電工程業務的呂男，在台北大巨蛋水電工程任水電技師，平均工資近8萬。2015年1月，劉檢查出罹患癌症，需要請長假治療，身為老闆的呂男知悉後，竟在去年2月10日違法解雇劉。

去年12月中旬，劉男敵不過病魔生亡後，家屬發現呂當初解雇劉，不但未給資遣費也未開非自願離職證明書，且劉生前勞保投保薪資，竟是投保最低額，明顯高薪低報，另也未依規定提繳勞工退休金，造成劉該享有的權益受損，因此提告要求賠償損失。

北院勞工法庭審理後，呂某未到庭答辯，法官審理認為，呂當初要解雇劉，確實未依法給付預告工資、資遣費、傷病期間半薪工資及特別休假工資。解雇當時未開非自願離職證明書，造成劉無法領取失業給付，這些損失都應賠償。

還有呂對員工投保勞保，薪資高薪低報，還有未提繳勞工退休金的結果，造成劉的勞保傷病給付、工資和退休金給付，及家屬可領取的遺屬津貼、喪葬津貼，全部都受到投保薪資差額的損失。判決呂須就他未依法給付資遣費，及低報勞保投保薪資造成的所有損害，賠償劉某家屬共140萬多元。

(中時)