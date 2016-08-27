2毒蟲被移送搶警槍 員警開槍制伏

涉嫌毒品案的曾姓男子、陳姓女子，27日遭桃園市大溪警分局圳頂所員警逮獲，下午2時許由警員林彥志、李俊億開警車移送至桃園地檢署，剛出國道2號桃園交流道到平面道路時，曾男、陳女聯手奪取坐在警車後座的李俊億配槍，好在李警及時卸下彈夾，林彥志旋即停車開槍擊中左腿，順利制伏2人，也拿回配槍。

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(中時)