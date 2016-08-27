2毒蟲被移送搶警槍 員警開槍制伏 2016年08月27日 18:36 中時 楊明峰 小字型 中字型 大字型 點閱220 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 涉嫌毒品案的曾姓男子、陳姓女子，27日遭桃園市大溪警分局圳頂所員警逮獲，下午2時許由警員林彥志、李俊億開警車移送至桃園地檢署，剛出國道2號桃園交流道到平面道路時，曾男、陳女聯手奪取坐在警車後座的李俊億配槍，好在李警及時卸下彈夾，林彥志旋即停車開槍擊中左腿，順利制伏2人，也拿回配槍。★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！(中時) 關鍵字：配槍、警車、桃園、移送、毒蟲 點閱220 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：抓寶聖地安平觀夕平台 兩大一小落海 上一則：大巨蛋水電包商惡意解雇罹癌員工判賠 相關新聞 警車相撞老婦不治 家屬提出質疑 文字 不給保護費就砸店 台南23歲男被逮 圖片 埔里查獲暴力討債等掃黑對象 隨案移送法辦 圖片 暴力犯罪主嫌衝撞警車 躲公墓吸毒落網 圖片 毒蟲奔逃沿途丟毒 高喊有愛滋病 圖片 發表意見(0)