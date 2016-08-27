港姐巴西遭蚊叮恐染茲卡 返抵香港無人接機

港姐麥明詩遠赴巴西里約主持奧運節目，但傳出遭蚊子叮咬，有感染茲卡病毒的風險。（圖／取材自麥明詩微博）

24歲港星麥明詩頂著2015年度香港小姐競選冠軍得主光環進軍演藝圈，出道短短1年的她，被香港無線電視TVB欽點為本屆里約奧運節目主持人，遠赴里約替賽事做相關報導，只是由於當地病蚊叢生，傳出麥明詩也遭病蚊「叮」上，有感染茲卡病毒的可能性，昨（26日）她返抵香港，卻沒有任何人來接機，就連大律師男友、家人都不見影，場面相當冷清。

麥明詩先前才爆出於奧運傳媒村遭竊，現在又傳出被當地蚊子叮，由於香港官方25日剛證實香港出現了首起茲卡病毒感染個案，讓不少人擔心麥明詩是否遭到感染，對此，她苦笑在被叮後，剛開始確實很緊張，但她發現巴西人似乎不太關心，於是她想著自己也要「入境隨俗」，催眠自己「他們沒事，我也沒事」認為擔心也沒用，「中就中，改變不了事實，但回來要作測試」接著麥明詩說現在「只擔心將病毒帶回來。」

據港媒報導，麥明詩昨從巴西飛回香港，結果機場大廳空蕩蕩，沒有任何人來接機，就連大律師男友林作與家人都沒看見，她只好自己推著6件行李自己坐車回家，而她也對於林作提出自行隔離幾天的提議表示無所謂，被問到是否因為2人正處「冷靜期」避不見面所以沒關係？麥明詩反回：「是反正現在很累，想趕快回家。」

(中時電子報)