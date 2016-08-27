投票未過半 宜蘭南澳鄉長罷免案未通過

宜蘭縣南澳鄉第17屆鄉長薛秋花罷免案，今天舉行投票。由於投票率未過半，罷免案沒有通過。

南澳鄉公所與當地鄉代會發生磨擦，鄉長薛秋花、鄉代會主席李元亮曾相互指責。今年7月，有選民以薛秋花有負選民託付、多次未出席代表會、廢弛職務等理由，向宜蘭縣選舉委員會提議罷免，並提出1227人的連署人名冊。

經縣選委會審議後，罷免案宣告成立，今天舉行投票。

縣選委會說，這次罷免總投票人數為4249人，出席投票者623人，投票率為14.66%；同意罷免票數591票、不同意罷免票數26票，無效票6張。

縣選委會表示，依據公職人員選舉罷免法第90條規定，「罷免案投票人數不足原選舉區選舉人數1/2以上，或同意罷免票數沒有超過有效票數1/2以上者，均為否決」。由於這次投票率沒有過半，罷免案沒有通過。關於開票統計結果，將在30日召開委員會議審查後公告。

「終於還我一個公道」，薛秋花說，罷免案事件她從一開始就以平常心看待，如今沒有通過，代表鄉民肯定她過去的努力，也希望鄉民們不論誰有去投票，都應忘記這次罷免案，也期待鄉民代表們不要再抵制相關預算，大家一起重新為南澳鄉努力。1050827

(中央社)