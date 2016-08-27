推美食 柯文哲赴延三商圈體驗米食加工

台北市商業處今天說，為推動多面向商圈，未來依各商圈需求，投入輔導資源，台北市長柯文哲下午也現身大橋頭延三商圈，實際體驗米食加工。

商業處表示，台北市為首善之都，擁有許多特色店家，為展現商圈亮點，正積極推動多面向商圈輔導改造，像是美食店家品牌再造、傳統店家改造、特色店家故事行銷形塑等。

柯文哲下午走訪延平北路三段的大橋頭延三商圈，實際體驗米食加工的過程。

商業處說，大橋頭延三商圈為傳統米食加工產業集中區域，素有「粿仔街」的稱號，為振興米食批發加工產業，近年度透過商圈節點活化方式，由地方共同找出空間場域，作為提供商圈交流或是產業文化分享節點。

商業處表示，大橋頭延三商圈理事長陳穎慧成立「大橋町目米食館」，經過米食文化文物陳設、製程展示，將米食文化推廣給大眾，並提供當日新鮮製作米食產品供民眾選購品嚐，做為商圈從批發轉型為零售產業契機。

商業處也規劃對傳統、美食及服飾等潛力店家進行改造，依店家需求進行店面及商品包裝，視覺設計及經營管理行銷輔導。

為再造美食店家品牌，商業處也鎖定從外縣市轉戰台北市的店家或餐飲老字號進行諮詢及店面改造，未來也會持續以多軌併行方式輔導商圈及店家，更多商圈改造與推廣內容可至商業處及臉書專頁「台北市商業處-猴呷猴七淘in Taipei」FB粉絲團查詢。1050827

(中央社)