抓寶聖地安平觀夕平台 兩大一小落海

才剛救起兩大一小溺者的救難人員在岸邊議論紛紛。（程炳璋攝）

陳男戲水發生意外，同樣落海的陳小弟（左）、陳男的妹妹（中）與姐姐（黑衣者）在醫院急診室外焦急枯等消息，可惜最後等到卻是噩耗。（程炳璋攝）

（20：14更新）陳姓男子27日下午4時許帶著杜姓未婚妻、7歲外甥與張姓友人一同到安平觀夕平台遊玩，陳、張兩男與小孩下水游泳，兩個大人卻越游越遠遭浪捲走，待在岸邊的杜姓未婚妻發現異狀呼救，救難人員陸續救起小孩、張男，在打撈起陳男時，發現他已無呼吸心跳。海巡人員查證三人是戲水意外，並非玩手機遊戲抓寶落海。

安平觀夕平台海邊自成為《精靈寶可夢》抓寶聖地以來，27日首次傳出溺水案。此款虛擬遊戲在附近設定經常出現稀有寶物，平日可吸引上千名人潮漫遊在沙灘上滑手機抓寶，越晚越多人，附近攤販聚集，入夜後更形成夜市。

35歲陳姓男子帶著杜姓未婚妻、7歲外甥與張姓友人27日下午到岸邊戲水，杜女待在岸上，其餘三人皆下海戲水，陳男與張男輕忽浪潮力量，游離岸邊，被浪捲得更遠。

杜女發現未婚夫與張男有異狀，趕緊向岸邊正在訓練的消防救難隊員呼救，救難人員開著救生艇，先拉回身上有浮具，離岸不遠的小孩，再救起離岸已30米的張男，察看他的身上已有掙扎過的傷痕，幸好小孩與張男兩人皆意識清楚無大礙。

救難人員發現陳男已在離岸150米外載浮載沉，將他打撈起來時已無生命跡象，緊急施予心肺復甦術後送醫急救。

杜女在救護車上心急喊著老公，她表示看到未婚夫在海面上越漂越遠，起初以為他在游泳，等到覺得不對勁時呼救，才驚覺一切似乎慢了一步。陳男在送往醫院急救後，醫師旋即宣告急救無效死亡。

觀夕平台一發生落海意外，立刻有人聯想與抓寶有關，海巡署五二岸巡隊強調，陳男三人是戲水遭浪捲走發生意外，並非因玩手機抓寶遊戲落海，觀夕平台本屬危險海域，不宜戲水，呼籲民眾切勿自恃水性，離岸過遠。

(中時)