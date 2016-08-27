公共藝術品黃金海韻 捐贈高市府

觀光局長曾姿雯今日代為收下「黃金海韻」及旗津貝殼館內「黃葛亮先生所珍藏之貝殼」的藝術品。（柯宗緯攝）

「黃金海韻」是亞洲最大的貝殼裝置藝術。（柯宗緯攝）

過去高雄為重工業城市，現在的高雄力求轉型，隨著城市向前邁進，藝文發展成為帶動高雄港灣及市區轉型的動脈。旗津地區是港都高雄的發祥地，從初期的漁業、商業，直至今日的觀光產業，在文化轉型的趨勢之下，期望未來將旗津的特色重新詮釋，結合公部門將豐富的藝文資源相互串聯，展現多元發展的都市樣貌。

近年來市府積極與各界合作，攜手帶動藝文發展，高雄市政府觀光局於今日(27日)舉辦捐贈贈與儀式，現場由觀光局長曾姿雯、臺灣港務公司副總經理陳劭良、貝殼收藏家黃葛亮進行捐贈儀式，立委林岱樺、旗津區長吳永揮…等貴賓均蒞臨現場見證，將臺灣港務公司公共藝術品「黃金海韻」及高雄旗津貝殼館內「黃葛亮先生所珍藏之貝殼」的藝術品贈與觀光局，未來市府將整合資源，打造高雄為藝文聚落。

103年9月完成之公共藝術「黃金海韻」，由藝術家林舜龍打造而成，坐落於高雄旗津海岸公園，由海洋之貝「海珍珠」及六座貝殼造型「聆聽點」組成，海珍珠高10米、寬16米、深達9米，斥資1,800萬元，耗時6年才完工，成為旗津公園的嶄新地標，更是亞洲最大的貝殼裝置藝術。

蚌殼生活於海洋之中，與外在環境交互作用不斷累積形成美麗姿態，如同港都高雄融合多元的文化，堆砌出豐富的都市樣貌，閃耀動人的海珍珠及聆聽點，伴隨著海風與浪濤聲，希望讓民眾傾聽心底最深處的聲音。

東南亞洲最大的高雄旗津貝殼館，是由知名貝殼收藏家黃葛亮先生捐獻，館內展示約有2,000多種貝類，更擁有世界第最大的二枚貝的珍貴收藏。

串連旗津景點，形成海岸線觀光廊帶，有東南亞最大的貝殼館，探索海洋最神秘的秘密，繽紛七彩的幾何圖形、一望無際的綿延海岸，「彩虹教堂」海天一色的景緻，感受浪漫的幸福氛圍，除此之外，市府近年來更挹注資源，將貝殼館停車場改建為露營區，預計於106年完工，提供100個營位。

(中時)